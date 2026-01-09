Барселона – Реал Мадрид: где смотреть и прогноз букмекеров на финал Суперкубка Испании

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

В воскресенье, 11 января, мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" встретятся в финальном матче Суперкубка Испании-2026 по футболу.

Поединок состоится на стадионе "King Abdullah Sports City" в саудовском городе Джидда. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В полуфиналах "Барселона" разнесла "Атлетик" Бильбао (5:0), а "Реал" обыграл "Атлетико" Мадрид (2:1).

Где смотреть матч Барселона – Реал Мадрид

В Украине поединок "Барселона" – "Реал" Мадрид в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогноз букмекеров на матч Барселона – Реал Мадрид

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2,00. Ничья – 4,08. Выигрыш "Реала" – 3,42.

Вероятность того, что трофей завоюют "сине-гранатовые", оценивают коэффициентом 1,55. Итоговый триумф "сливочных" – 2,46.

Отметим, что в составе "Реала" выступает украинский голкипер Андрей Лунин – полуфинал турнира против "Атлетико" он провел на скамейке для запасных.

Напомним, в прошлом году обладателем Суперкубка Испании стала "Барселона", которая в финале в сверхрезультативной игре разнесла "Реал" (5:2).

Больше всего раз этот трофей выигрывала "Барселона" – 15. Далее идет мадридский "Реал" – 13 побед в Суперкубке Испании.

Ранее сообщалось, что ПСЖ украинца Ильи Забарного в серии пенальти одолел "Марсель" и завоевал Суперкубок Франции.