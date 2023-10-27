Барселона – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

Главные претенденты на чемпионский титул сразятся в принципиальном Эль Класико.

В субботу, 28 октября, "Барселона" и мадридский "Реал" сойдутся в центральном матче 11-го тура испанской Ла Лиги.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

После 10-го тура "Королевский клуб" (25 очков) лидирует в чемпионате Испании, опережая по дополнительным показателям "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика. "Барселона" занимает третью позицию, имея в своем активе 24 балла.

В предыдущем туре Примеры "сливочные" сыграли вничью с "Севильей" (1:1), а "сине-гранатовые" одержали победу над "Атлетиком" Бильбао (1:0).

Отметим, что посреди недели "Барселона" и "Реал" выиграли свои матчи в Лиге чемпионов: каталонцы одолели донецкий "Шахтер" (2:1), а мадридцы осилили португальскую "Брагу" (2:1).

Где смотреть матч Барселона – Реал Мадрид

На территории Украины поединок 11-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и мадридским "Реалом" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Реал Мадрид

По мнению букмекеров, в грядущем Эль Классико нет явного фаворита. Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 2,53. Ничья – 4,20. Выигрыш "Реала" – 2,71.

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