Барселона – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 11 мая, каталонская "Барселона" будет принимать мадридский "Реал" в центральном матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

За четыре тура до конца "Барселона" (79 очков) возглавляет таблицу Примеры, опережая "Реал" на 4 балла.

Реклама

Где смотреть матч Барселона – Реал Мадрид

В Украине поединок "Барселона" – "Реал" Мадрид в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Реал Мадрид

Фаворитом грядущего Эль Классико букмекеры считают "Барселону".

На победу подопечных Ханси Флика можно поставить с коэффициентом 2,01. Ничья – 4,10. Выигрыш команды Карло Анчелотти, в составе которой выступает украинский голкипер Андрей Лунин – 3,35.

Напомним, на этой неделе "Барселона" не сумела выйти в финал Лиги чемпионов, в экстра-таймах проиграв миланскому "Интеру".

Реклама

Также сообщалось, что "Интер" и "Барселона" повторили рекорд результативности полуфиналов Лиги чемпионов.