"Барселона" с дебютным дублем Левандовского за 13 минут разгромила "Реал Сосьедад" в Ла Лиге

"Барселона" в рамках 2-го тура Чемпионата Испании не испытала проблем с "Реалом Сосьедад", разбив их на выезде со счетом 4:1.

Не успели болельщики занять свои места, как был забит первый гол. Поляк Роберт Левандовски уже на первой минуте забил дебютный мяч в футболке "Блаугранас", выведя таким образом свою новую команду вперед.

Впрочем, уже через пять минут хозяева восстановили паритет — Александер Исаак точным ударом сделал счет на "Аноэте" снова ничейным.

"Баски" удерживали ничью до середины второй половины противостояния. С 66 по 79 минуты для них все сложилось как можно хуже. В течение 13 минут команда Хави трижды огорчила голкипера "Реала" и одержала, таким образом, уверенную победу. Забитыми голами за "блаугранас" отличились — Усман Дембеле, Левандовски и Ансу Фати.

Как следствие, после этой победы "Барселона" набрала четыре балла и расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. "Реал Сосьедад", в свою очередь, остался с тремя очками на десятой позиции.

В первом туре "баски" на выезде минимально одолели "Кадис" (1:0), а "Барселона" не сумела дома победить "Райо Вальекано" (0:0);

В третьем туре "Реал" 27 августа встретится на выезде с "Эльче", каталонцы на следующий день будут принимать "Реал Вальядолид".

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