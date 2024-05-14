"Барселона" с голом 16-летнего вундеркинда победой вышла на второе место в Ла Лиге (видео)

"Сине-гранатовые" обыграли "Реал Сосьедад" и потеснили "Жирону" со второй строчки чемпионата Испании.

"Барселона" на своем поле победила "Реал Сосьедад" в заключительном матче 35-го тура испанской Ла Лиги – 2:0 .

Подопечные Хави открыли счет на 40-й минуте встречи, когда 16-летний нападающий Ламин Ямал отличился после передачи Илкая Гюндогана.

Свой второй мяч "сине-гранатовые" забили уже в конце поединка. В компенсированное ко второму тайма время, на 90+3-й минуте, Рафинья реализовал пенальти.

Обзор матча "Барселона" – "Реал Сосьедад"

Благодаря победе "Барселона" (76 очков) поднялась на второе место в Ла Лиге, сдвинув "Жирону" (75 баллов) украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на третью позицию. "Реал Сосьедад" (54 пункта) располагается на седьмой строчке.

В следующем туре "блаугранас" 16 мая сыграют на выезде с "Альмерией", а баски в тот же день примут "Валенсию" украинского форварда Романа Яремчука.

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