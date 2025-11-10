- Дата публикации
"Барселона" с хет-триком Левандовски одержала победу и приблизилась к "Реалу" в Ла Лиге
Каталонцы в зрелищном поединке обыграли "Сельту".
"Барселона" на выезде победила "Сельту" в матче 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Балаидос" в городе Виго завершился со счетом 2:4.
"Сине-гранатовые" открыли счет уже на 10-й минуте встречи – Роберт Левандовски реализовал пенальти.
Однако хозяева поля очень быстро отыгрались – на 11-й минуте забил Серхио Каррейра.
На 37-й минуте Левандовски оформил дубль и снова вывел каталонцев вперед, воспользовавшись передачей Маркуса Рашфорда.
На 43-й минуте "Сельта" во второй раз сравняла счет – точным ударом отличился Борха Иглесиас.
Но подопечным Ханси Флика удалось отправиться на перерыв с преимуществом в счете – на 45+4-й минуте забил Ламин Ямаль.
В середине второго тайма Левандовски сделал хет-трик, второй ассист записал в свой актив Рашфорд. Ответить на это соперник уже не нашел сил.
Отметим, что в компенсированное время "блаугранас" остались в меньшинстве – на 90+4-й минуте вторую желтую карточку заработал Фрэнки де Йонг.
Обзор матча "Сельта" – "Барселона"
После этой победы "Барселона" (28 очков) вернулась на второе место в таблице Ла Лиги и сократила до трех баллов отставание от лидера мадридского "Реала", который в этом туре на выезде не смог обыграть "Райо Вальекано" (0:0).
"Сельта" (13 пунктов) находится на 13-й позиции элитного дивизиона чемпионата Испании.
В следующем туре "Барселона" 22 ноября примет "Атлетик" Бильбао, а "Сельта" в тот же день встретится на выезде с "Алавесом".