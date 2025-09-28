"Барселона" с камбэком одолела "Реал Сосьедад" и стала лидером Примеры

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" обыграла "Реал Сосьедад" в матче 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 2:1 .

Баски открыли счет на 31-й минуте встречи – отличился Альваро Одриосола.

Перед перерывом каталонцы отыгрались – на 43-й минуте забил Жюль Кунде. Ассистировал ему Маркус Рашфорд.

Во втором тайме "сине-гранатовые" довершили камбэк – автором победного мяча на 59-й минуте стал Роберт Левандовски. Результативную передачу сделал 18-летний Ламин Ямаль.

Обзор матча "Барселона" – "Реал Сосьедад"

После этой победы "Барселона" (19 очков) единолично возглавила таблицу Примеры. Команда Ханси Флика на один балл опережает мадридский "Реал", который в этом туре проиграл дерби "Атлетико" (2:5).

"Реал Сосьедад" находится на 17-й позиции, имея в своем активе 5 зачетных пунктов.

В следующем туре испанского чемпионата "Барселона" 5 октября на выезде сразится с "Севильей", а "Реал Сосьедад" в тот же день примет "Райо Вальекано".

До этого "Барселона" 1 октября дома сыграет в Лиге чемпионов против ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.