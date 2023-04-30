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"Барселона" с самым молодым дебютантом в истории клуба в большинстве уничтожила соперника в Ла Лиге (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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"Барселона" с самым молодым дебютантом в истории клуба в большинстве уничтожила соперника в Ла Лиге (видео)

"Барселона" / Фото: Associated Press

Команда Хави приблизилась к завоеванию чемпионского титула.

"Барселона" разгромила "Бетис" в домашнем матче 32-го тура испанской Ла Лиги4:0.

На 14-й минуте "сине-гранатовых" вывел вперед Андреас Кристенсен. На 33-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Эдгар Гонсалес.

Еще до перерыва счет разгромным сделали Роберт Левандовский и Рафинья. Подвел итог встречи автогол Гидо Родригеса на 82-й минуте.

Обзор матча

Отметим, что в этой игре за главную команду "Барселоны" дебютировал 15-летний Ламин Ямал – испанский нападающий вышел на поле на 86-й минуте. В возрасте 15 лет и 290 дней он стал самым молодым дебютантом в истории каталонского клуба, который принял участие в матче Ла Лиги.

"Барселона" (79 очков) продолжает уверенно лидировать в Ла Лиге – преимущество над "Реалом" за шесть туров до конца чемпионата составляет 11 баллов. "Бетис" идет на шестой позиции, имея в своем активе 49 зачетных пунктов.

В следующем туре "блаугранас" 2 мая примут "Осасуну". Двумя днями позже "зелено-белые" на выезде сыграют с "Атлетиком" Бильбао.

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Дата публикации
Просмотры
179
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