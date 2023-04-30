"Барселона" с самым молодым дебютантом в истории клуба в большинстве уничтожила соперника в Ла Лиге (видео)

"Барселона" разгромила "Бетис" в домашнем матче 32-го тура испанской Ла Лиги – 4:0 .

На 14-й минуте "сине-гранатовых" вывел вперед Андреас Кристенсен. На 33-й минуте гости остались в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Эдгар Гонсалес.

Еще до перерыва счет разгромным сделали Роберт Левандовский и Рафинья. Подвел итог встречи автогол Гидо Родригеса на 82-й минуте.

Обзор матча

Отметим, что в этой игре за главную команду "Барселоны" дебютировал 15-летний Ламин Ямал – испанский нападающий вышел на поле на 86-й минуте. В возрасте 15 лет и 290 дней он стал самым молодым дебютантом в истории каталонского клуба, который принял участие в матче Ла Лиги.

1 — Lamine Yamal должен стать молодым игроком в качестве своего урока для Барселоны в истории LaLiga и 5 лет назад:



Лука Ромеро (15 лет, 219 дней).

Самсон (15y, 255d)

Pedro Irastorza (15y, 288d)

Óscar Ramón (15y, 289d)

LAMINE YAMAL (15y, 290d)



Youth. pic.twitter.com/zWaN25yeOU — OptaJose (@OptaJose) April 29, 2023

"Барселона" (79 очков) продолжает уверенно лидировать в Ла Лиге – преимущество над "Реалом" за шесть туров до конца чемпионата составляет 11 баллов. "Бетис" идет на шестой позиции, имея в своем активе 49 зачетных пунктов.

В следующем туре "блаугранас" 2 мая примут "Осасуну". Двумя днями позже "зелено-белые" на выезде сыграют с "Атлетиком" Бильбао.

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