"Барселона" с шедевром 17-летнего вундеркинда победила в дерби и завоевала титул Ла Лиги (видео)

Ламин Ямаль, "Эспаньол" – "Барселона" / © Associated Press

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"Барселона" на выезде одержала победу над "Эспаньолом" в матче 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Каталонское дерби на стадионе "Корнелья-Эль-Прат" завершилось со счетом 0:2 .

Первый гол в этой встрече "сине-гранатовые" забили в начале второго тайма. На 53-й минуте 17-летний Ламин Ямаль получил передачу от Дани Ольмо, сместился с правого фланга в центр и роскошным ударом отправил мяч в дальнюю "девятку".

На 80-й минуте "попугаи" остались в меньшинстве – прямую красную карточку за грубый фол получил Леандро Кабрера.

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В конце матча "блаугранас" воспользовались численным преимуществом и во второй раз поразили ворота соперника – на 90+5-й минуте с передачи Ямаля отличился Фермин Лопес.

Обзор матча "Эспаньол" – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

Эта победа позволила "Барселоне" (85 очков) досрочно стать чемпионом Испании. За два тура до конца подопечные Ханси Флика опережают ближайшего преследователя, мадридский "Реал", на 7 баллов.

Для "Барселоны" это 28-й выигранный титул Ла Лиги. Рекордсменом по этому показателю остается "Реал", который побеждал в чемпионате Испании 36 раз.

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"Эспаньол" (39 пунктов) располагается на 16-й строчке Примеры, имея 5 очков гандикапа над зоной вылета.