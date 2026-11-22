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"Барселона" с суперкамбэком победила "Вильярреал" в Ла Лиге
Подопечные Ханси Флика вернули себе единоличное лидерство в Примере.
"Барселона" одержала волевую победу над "Вильярреалом" в домашнем матче 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 3:2.
Гости шокировали "сине-гранатовых" на старте встречи, дважды поразив их ворота. На 5-й минуте счет в противостоянии открыл Тейджон Бьюкенен, а уже через две минуты Танитолува Олувасейи удвоил преимущество "Желтой субмарины".
На 23-й минуте у подопечных Ханси Флика имели отличный шанс сократить отставание, но Ламин Ямаль не сумел реализовать пенальти.
Однако после перерыва каталонцы смогли оформить суперкамбэк, забив три гола в течение десяти минут. На 57-й минуте отличился Жерар Мартин, через четыре минуты счет сравнял Фермин Лопес, а затем защитник гостей Пау Наварро занес в свой пассив автогол.
Отметим, что "Желтая субмарина" завершала поединок в меньшинстве — на 90+3-й минуте Пау Наварро получил вторую желтую карточку, которая превратилась для него в красную.
После этой победы "Барселона" (36 очков) вернула себе единоличное лидерство в Примере — "блаугранас" на 3 балла опережают мадридский "Реал", который занимает второе место. "Вильярреал" (15 пунктов) находится на девятой строчке.
В следующем туре Ла Лиги "сине-гранатовые" на выезде сыграют с "Депортиво", а "Желтая субмарина" в гостях встретится с "Сельтой". Оба матча состоятся 29 ноября.
Перед этим оба клуба 25 ноября проведут поединки Лиги чемпионов: "Барселона" на выезде сойдется с азербайджанским "Сабахом", а "Вильярреал" в гостях сразится с чешской "Славией".
Ранее сообщалось, что "Реал" с камбэком одолел "Сельту" и догнал "Барселону" на вершине Ла Лиги.