"Барселона" сенсационно споткнулась и рискует потерять лидерство в Ла Лиге (видео)

"Жирона" и "Реал" получили шанс сдвинуть "сине-гранатовых" с первой строчки.

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Мальоркой" в матче 7-го тура испанской Ла Лиги – 2:2 .

По ходу поединка каталонцам дважды пришлось отыгрываться. Уже на 8-й минуте Ведат Мурик вывел хозяев поля вперед, на что "блаугранас" ответили на 41-й минуте голом Рафиньи.

Однако еще до перерыва "Мальорка" во второй раз повела в счете – в компенсированное время точный удар нанес Абдон Пратс.

Подопечным Хави удалось сравнять счет под занавес матча. На 75-й минуте забитым мячом отличился Фермин Лопес. А вот вырвать победу действующему чемпиону Испании оказалось уже не по силам.

Обзор матча

"Барселона" (17 очков) продолжает лидировать в Ла Лиге, однако по итогам тура "Жирона" (16 баллов) и мадридский "Реал" (15 пунктов) могут сдвинуть "сине-гранатовых" с первой строчки. "Мальорка" с 6 очками поднялась на 15-ю позицию.

В следующем туре команда Хави 29 сентября примет "Севилью", а "островянам" придется днем позже на выезде сыграть против "Райо Вальекано".

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