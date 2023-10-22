Барселона – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Дарио Срна дебютирует в еврокубках у руля "горняков" поединком против каталонского гранда.

В среду, 25 октября, донецкий "Шахтер" сыграет с "Барселоной" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что матч против "Барселоны" станет дебютным для "горняков" в еврокубках под руководством Дарио Срны, который стал исполняющим обязанности главного тренера команды после увольнения Патрика ван Леувена.

В стартовом туре группового раунда ЛЧ "Шахтер" уступил португальскому "Порту" (1:3), после чего с невероятным камбэком победил бельгийский "Антверпен" (3:2).

После двух туров "оранжево-черные" занимают третье место в квартете H, набрав три очка. Лидирует с 6 баллами "Барселона", которая разбила "Антверпен" (5:0) и обыграла "Порту" (1:0).

Таблица группы H после двух туров

Таблица группы H / Фото: flashscore.ua

Где смотреть матч Барселона – Шахтер

На территории Украины поединок между "Барселоной" и "Шахтером" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Шахтер

Донецкий клуб является абсолютным андердогом поединка по версии букмекеров. На победу "горняков" принимаются ставки с коэффициентом 18,00. Ничья – 7,90. Выигрыш каталонцев – 1,18.

В другом матче третьего тура группы H "Антверпен" примет "Порту". Этот поединок также состоится 25 октября, но в 22:00 по киевскому времени.

В четвертом туре групповой стадии ЛЧ, 7 ноября, "Шахтер" в немецком Гамбурге сыграет номинально домашний поединок с "Барселоной", а "Порту" и "Антверпен" проведут очную встречу в Португалии.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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