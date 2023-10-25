"Барселона" – "Шахтер": стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Поединок начнется в 19.45 по киевскому времени.

"Барселона" и "Шахтер" назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который состоится в среду, 25 октября, в Испании.

"Барселона": тер Штеген – Канселу, Араухо, Мартинес, Алонсо – Лопес, Ромеу, Гюндоган – Ямал, Торрес, Фелиш.

Запасные: Бальде, Пенья, Кристенсен, Астралага, Касадо, Кубарси, Гарридо, Гую, Форт.

"Шахтер": Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко, Бондаренко – Зубков, Крыськив, Судаков – Сикан.

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Чигринский, Ракицкий, Кастильо, Эгиналду, Швед, Топалов, Очеретько, Назарина, Невертон, Келси.

Поединок "Барселона" – "Шахтер" состоится на Олимпийском стадионе в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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На старте группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" уступил португальскому "Порту" (1:3), после чего с невероятным камбэком победил бельгийский "Антверпен" (3:2).

После двух туров "оранжево-черные" занимают третье место в квартете H, набрав три очка. Лидирует с 6 баллами "Барселона", которая разбила "Антверпен" (5:0) и обыграла "Порту" (1:0).

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