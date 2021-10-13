"Барселона" согласовала новый контакт с вундеркиндом с рекордной для клуба суммой отступных

Действующее его соглашение завершается летом 2022 года.
Испанская "Барселона" приняла решение продлить контракт с 18-летним полузащитником — Педри.
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны согласовали все детали и в ближайшее время официально объявят о подписании нового соглашения, которое будет рассчитано до конца июня 2026 года. Интересно, что сумма выкупа Педри станет рекордной для каталонцев — один миллиард евро.
Отметим, что нынешний контракт Педри с каталонским клубом действителен до середины 2022 года.
Педри перешел в "Барселону" в 2019 году с "Лас-Пальмас" за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек стал основным футболистом "блаугранач", сыграв в 53 матчах, забив четыре мяча и отдав шесть результативных передач. В текущем сезоне 18-летний игрок национальной сборной Испании принял участие в четырех матчах каталонской команды, в которых не сумел отличиться результативными действиями.
- Сейчас Педри продолжает восстановление после травмы, из-за которой пропустит игру 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против киевского "Динамо";
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Педри в 80 миллионов евро.
Ранее рассказывалось о том, что юный игрок "Барселоны" побил рекорд в сборной Испании, который держался 75 лет.