"Барселона" сокрушила "Севилью" и вернула себе единоличное лидерство в Ла Лиге (видео)

Каталонцы подходят к Эль Классико с трехочковым отрывом от "Реала".

"Барселона" дома разгромила "Севилью" в центральном матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 5:1 .

Хозяева поля сняли все вопросы о победителе еще в первом тайме. Дублем отличился Роберт Левандовски – польский форвард забил с пенальти и с игры. Еще один мяч в активе Педри.

После перерыва "сине-гранатовые" отличились еще дважды – дубль сделал Пабло Торре. В составе гостей гол престижа забил Станис Идумбо.

Обзор матча "Барселона" – "Севилья"

Победа позволила "Барселоне" (27 очков) вернуть себе единоличное лидерство в Примере – команда Ханси Флик теперь на три балла опережает ближайшего преследователя мадридский "Реал".

"Севилья" находится на 13-й позиции, имея в своей копилке 12 зачетных пунктов.

В следующем туре Ла Лиги каталонцы 26 октября на выезде сразятся с "Реалом" в Эль Класико, а "нервионцы" днем ранее в гостях померяются силами с "Эспаньолом".

Перед этим "Барселоне" предстоит еще одно сложное испытание – 23 октября "блаугранас" примут мюнхенскую "Баварию" в рамках 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

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