"Барселона" совершила безумный камбэк и вырвала победу в матче Ла Лиги (видео)

"Барселона" – "Сельта" / © Associated Press

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"Барселона" на своем поле победила "Сельту" в результативном матче 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершилась со счетом 4:3 .

"Сине-гранатовые" открыли счет на 12-й минуте встречи – отличился Ферран Торрес. Но уже через три минут гости отыгрались усилиями Борхи Иглесиаса.

На старте второго тайма Иглесиас забил еще дважды, таким образом оформив хет-трик.

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Однако каталонцы сумели со счета 1:3 совершить зрелищный камбэк и выиграть матч. На 64-й минуте забил Дани Ольмо, после чего дубль оформил Рафинья – на 68-й минуте бразилец восстановил паритет в игре, а на 90+8-й минуте реализовал победный пенальти.

Обзор матча "Барселона" – "Сельта"

После этой победы "Барселона" (73 очка) продолжает лидировать в Ла Лиге. Подопечные Ханси Флика увеличили отрыв от мадридского "Реала", который с матчем в запасе занимает второе место, до 7 баллов.

"Сельта" (43 пункта) находится на седьмом месте элитного дивизиона чемпионата Испании.

В следующем туре Ла Лиги "Барселона" 22 апреля примет "Мальорку", а "Сельта" днем позже дома встретится с "Вильярреалом".