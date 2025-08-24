"Барселона" совершила яркий камбэк и вырвала победу в матче с новичком Ла Лиги

Ферран Торрес / © Associated Press

"Барселона" на выезде одолела "Леванте" в матче 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сьютат де Валенсия" в Валенсии завершился со счетом 2:3 .

Хозяева поля открыли счет на 15-й минуте встречи – отличился Иван Ромеро.

В компенсированное к первому тайму время Хосе Моралес ударом с пенальти удвоил преимущество "Леванте".

На старте второй половины встречи "сине-гранатовые" отыгрались – на 49-й и 52-й минутах соответственно забили Педри и Ферран Торрес.

В компенсированное ко второму тайму время подопечные Ханси Флика вырвали победу – на 90+1-й минуте автоголом отличился Унай Эльгесабаль Удондо.

Обзор матча "Леванте" – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

"Барселона" (6 очков) возглавила таблицу Ла Лиги. В первом туре действующий чемпион на выезде разгромил "Мальорку" (3:0).

"Леванте" проиграл второй матч подряд на старте нового сезона. Ранее новичок Ла Лиги в гостях уступил "Алавесу" (1:2).

В следующем туре "Барселона" 31 августа на выезде сыграет против "Райо Вальекано", а "Леванте" 29 августа в гостях будет противостоять "Эльче".