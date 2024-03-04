"Барселона" споткнулась против "Атлетика" и не смогла обойти "Жирону" в чемпионате Испании (видео)

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Атлетиком" в матче 27-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершился со счетом 0:0 .

За всю игру команды не создали большого количества опасных моментов. Они нанесли по 8 ударов (в створ ворот – 2:2), но мячей не забивали. По ожидаемым голам (xG) "сине-гранатовые" немного превзошли басков – 0,73 на 0,33.

Отметим, что в первом тайме травмировались сразу два игрока каталонского клуба – Фрэнки де Йонг и Педри, которых главный тренер "блаугранас" Хави был вынужден заменить еще до перерыва.

Обзор матча "Атлетик" Бильбао – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поединка "Барселона" (58 очков) осталась на третьем месте в чемпионате Испании. "Сине-гранатовые" не воспользовались шансом потеснить со второй позиции "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая имеет в своем активе 59 баллов. "Атлетик" (50 пунктов) располагается на пятой строчке.

В следующем туре Примеры команда Хави 8 марта будет принимать "Мальорку", а баски 10 марта приедут в гости к "Лас-Пальмасу".

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