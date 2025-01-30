"Барселона" сыграла вничью с "Аталантой" в результативном матче Лиги чемпионов (видео)

"Сине-гранатовые" заняли второе место в турнирной таблице и сразу попали в 1/8 финала.

"Барселона" сыграла вничью с "Аталантой" в домашнем матче последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 2:2 .

В первом тайме гости могли открыть счет во встрече, но гол Давиде Дзаппакосты на 36-й минуте отменили из-за офсайда.

Сразу после перерыва каталонцы повели в счете – на 47-й минуте отличился Ламин Ямаль. На 67-й минуте "бергамаски" отыгрались усилиями Эдерсона.

На 72-й минуте Рональд Араухо снова вывел "сине-гранатовых" вперед. Однако итальянский клуб на 79-й минуте вырвал ничью благодаря голу Марио Пашалича.

Обзор матча "Барселона" – "Аталанта"

Будет добавлен в скором времени.

"Барселона" (19 очков) заняла второе место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и напрямую прошла в 1/8 финала. "Аталанта" (15 пунктов) финишировала на девятой позиции и сразится в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится в пятницу, 31 января. Первые поединки этой стадии сыграют 11/12 февраля, а ответные встречи – 18/19 февраля.

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