"Барселона" уничтожила "Хетафе" и потеснила "Жирону" со второго места в Ла Лиге (видео)

"Барселона" на своем поле разгромила "Хетафе" в матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 4:0 .

В первом тайме "сине-гранатовые" лишь один раз поразили ворота соперника – на 20-й минуте счет открыл Рафинья.

А вот после перерыва команда Хави не оставила гостям никаких шансов, забив три гола. На 53-й минуте отличился Жоау Фелиш, затем на 61-й минуте точный удар нанес Фрэнки де Йонг, а точку в матче на 90+1-й минуте поставил Фермин Лопес.

Обзор матча "Барселона" – "Хетафе"

Победа позволила "Барселоне" (57 очков) выйти на второе место в Ла Лиге, обойдя в турнирной таблице "Жирону" (56 баллов) украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова, которая провела на один матч меньше. "Хетафе" (34 пункта) остался на десятой позиции.

К слову, лидирует в чемпионате Испании мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, в чьем активе 62 очка.

В следующем туре "Барселона" 3 марта на выезде сыграет против "Атлетика" Бильбао. Днем ранее "Хетафе" примет "Лас-Пальмас".

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