"Барселона" уничтожила "Олимпиакос" с Яремчуком в Лиге чемпионов

"Барселона" / © Associated Press

Испанская "Барселона" разгромила "Олимпиакос" в третьем туре основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Матч на "Эстадио Олимпико" в городе Барселона завершился со счетом 6:1 .

В первом тайме дублем в составе каталонцев отличился Фермин Лопес, который забил на 7-й и 39-й минутах.

На старте второго тайма гости сократили отставание – на 54-й минуте пенальти реализовал Аюб Эль-Кааби.

Через три минуты греческий клуб остался в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Сантьяго Эссе.

Подопечные Ханси Флика воспользовались численным преимуществом и забили еще четыре гола. Дубль оформил Маркус Рашфорд. В третий раз ворота гостей поразил Фермин Лопес, который закончил поединок с хет-триком. Также пенальти реализовал Ламин Ямаль.

Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук начал матч на скамейке для запасных и вышел на замену на 77-й минуте при счете 5:1 в пользу соперника.

Обзор матча "Барселона" – "Олимпиакос"

После этой победы "Барселона" (6 очков) поднялась на третье место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Олимпиакос" занимает 32-е место, имея в своем активе лишь один балл.

В четвертом туре Лиги чемпионов "блаугранас" 5 ноября на выезде сразятся с бельгийским "Брюгге", а команда Яремчука днем ранее примет нидерландский ПСВ.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.