"Барселона" уничтожила "Валенсию" в матче чемпионата Испании

"Барселона" дома разгромила "Валенсию" в матче 4-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на "Йохан Кройфф Арене" в Барселоне завершился со счетом 6:0 .

Дублями в составе "сине-гранатовых" отличились Фермин Лопес, Роберт Левандовски и Рафинья.

После этой победы "Барселона" с 10 очками вышла на второе место в Ла Лиге и отстает от лидера мадридского "Реала" на 2 балла. "Валенсия" (4 пункта) идет на 15-й позиции.

В следующем туре подопечные Ханси Флика 21 сентября примут "Хетафе", а "летучие мыши" днем ранее на своем поле встретятся с "Атлетком" Бильбао.

До этого "Барселона" 18 сентября в гостях сыграет против "Ньюкасла" в стартовом туре основного раунда Лиги чемпионов.