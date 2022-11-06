"Барселона" уверенной победой обошла "Реал" на вершине Ла Лиги – легенда каталонцев красиво попрощался с футболом (видео)

Жерар Пике не сдержал слез во время своего последнего матча в карьере.

"Барселона" обыграла "Альмерию" в домашнем матче 13-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Камп Ноу" завершился со счетом 2:0 .

Главным событием этой встречи стало прощание с футболом капитана "сине-гранатовых" Жерара Пике, на неделе внезапно объявившего о завершении профессиональной карьеры.

Фото: Associated Press

35-летний испанец вышел на поле в стартовом составе. Перед началом игры каталонцы устроили символическую акцию в честь Пике, надев футболки с номером "3" и фамилией Пике на спинах.

Every Barcelona player wore a Gerrard Pique shirt ❤ #3Sports pic.twitter.com/Kyn1o8eoVC — #3Sports (@3SportsGh) November 5, 2022

Многие болельщики пришли на стадион с плакатами со словами благодарности в адрес испанского защитника.

Что касается самой игры, то еще на 7-й минуте "Барселона" могла открывать счет, но Роберт Левандовски не реализовал пенальти, пробив в штангу.

"Блаугранас" добились своего в начале второго тайма — на 48-й минуте ворота гостей поразил Усман Дембеле. А на 62-й минуте подопечные Хави Эрнандеса установили окончательный счет в поединке – голом отличился Фрэнки де Йонг.

На 85-й минуте случился самый эмоциональный момент этого матча. Пике был заменен под громкие аплодисменты трибун – ветеран "сине-гранатовых" не сдержал слез, в последний раз покидая поле стадиона "Камп Ноу".

Фото: Associated Press

После матча Пике вернулся на газон и эмоционально простился с "Барселоной", расплакавшись во время своей речи.

Напоследок игроки каталонского клуба взяли Жерара на руки и всей командой подбрасывали вверх – прощание испанца с футболом получилось по-настоящему незабываемым.

Барселона – Альмерия: обзор матча

"Барселона" набрала 34 очка и вышла на первое место в турнирной таблице Примеры. Каталонцы на два балла опережают мадридский "Реал", который имеет один матч в запасе. "Альмерия" с 13 пунктами идет 15-й.

В следующем туре "блаугранас" 8 ноября на выезде сыграют с "Осасуной", андалусийцы на следующий день будут принимать "Хетафе".

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