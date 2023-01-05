"Барселона" в безумном кубковом матче с 7 голами с трудом одолела клуб третьего дивизиона (видео)

Каталонская "Барселона" с большим трудом пробилась в 1/8 финала Кубка Испании. В 1/16 финала подопечные Хави Эрнандеса в экстра-таймах победили "Интерсити", клуб 3-го дивизиона, со счетом 3:4 .

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3. Уже на 4-й минуте матча Рональд Араухо вывел каталонцев вперед. Хозяева сумели отыграться после перерыва – воспитанник "Барсы" Ориоль Сольдевилла на 59-й минуте поразил ворота своего бывшего клуба.

На 66-й минуте "блаугранас" снова повели в счете – отличился Усман Дембеле. Однако на 74-й минуте Сольдевила восстановил паритет в этой игре. На 77-й минуте "Барселона" в третий раз в поединке вырвалась вперед, однако 21-летний Сольдевилла на 86-й минуте оформил хет-трик.

В итоге матч перешел в овертаймы. Там каталонцы таки дожали неуступчивого соперника. Победу испанскому гранду принес гол Ансу Фати на 103-й минуте поединка.

Обзор матча

Жеребьевка следующего раунда Кубка Испании состоится 6 января. Тогда "Барселона" и узнает своего следующего соперника в турнире. Поединки 1/8 финала запланированы на 17 – 19 января.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин помог "Реалу" выйти в 1/8 финала Кубка Испании.

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