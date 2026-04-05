"Барселона" в большинстве дожала "Атлетико" и увеличила отрыв на вершине Ла Лиги

Маркус Рашфорд / © Associated Press

"Барселона" на выезде обыграла мадридский "Атлетико" в матче 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 1:2 .

"Матрацники" открыли счет на 39-й минуте — гол забил Джулиано Симеоне.

"Сине-гранатовые" очень быстро отыгрались — на 42-й минуте счет сравнял Маркус Рашфорд.

Перед самым перерывом "Атлетико" остался в меньшинстве — в компенсированное к первому тайму время Нико Гонсалес сбил Ламина Ямаля перед собственной штрафной площадкой и получил красную карточку.

Во втором тайме каталонцы давили на ворота соперника и сумели вырвать победу — на 87-й минуте автором решающего мяча стал Роберт Левандовски, который восемью минутами ранее вышел на замену.

Стоит отметить, что в начале второго тайма "Барселона" также могла остаться вдесятером — Жерар Мартин увидел перед собой красную карточку за жесткий фол, но после просмотра видеоповтора (VAR) арбитр изменил свое решение и отменил удаление, ограничившись "горчичником" для защитника каталонского клуба.

Обзор матча "Атлетико" Мадрид — "Барселона"

Благодаря этой победе "Барселона" (76 очков) укрепила свое лидерство в Ла Лиге, увеличив отрыв от мадридского "Реала" до 7 баллов. "Атлетико" (57 пунктов) остался на четвертой позиции.

Уже в среду, 8 апреля, "Барселона" и "Атлетико" встретятся снова — команда Ханси Флика на "Камп Ноу" будет принимать подопечных Диего Симеоне в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В следующем туре Ла Лиги "блаугранас" примут "Эспаньол", а "матрасники" на выезде сразятся с "Севильей". Оба поединка состоятся в субботу, 11 апреля.