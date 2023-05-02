"Барселона" в большинстве дожала финалиста Кубка Испании в поединке Примеры (видео)

Команда Хави стала еще не шаг ближе к чемпионскому титулу.

"Барселона" в домашнем матче 33-го тура испанской Ла Лиги минимально обыграла "Осасуну" – 1:0 .

На 27-й минуте гости остались в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Хорхе Эррандо.

Каталонцы долго не могли воспользоваться численным преимуществом, но все же вырвали победу в конце игры. Единственный и решающий гол во встрече на 85-й минуте забил Жорди Альба, который вышел на замену во втором тайме.

Обзор матча

"Барселона" с 82 очками уверенно лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая "Реал" на 14 баллов. Сегодня "сливочные" сыграют с "Реалом" Сосьедад. "Осасуна" с 44 пунктами занимает девятое место.

В следующем туре подопечные Хави 14 мая на выезде встретятся с "Эспаньолом". Днем ранее "Осасуна" примет "Альмерию".

Напомним, "Осасуна" является финалистом текущего розыгрыша Кубка Испании. В главном матче за трофей памплонцы 6 мая сразятся с "Реалом".

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