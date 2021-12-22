"Барселона" в большинстве не сумела одолеть одного из лидеров Ла Лиги

"Барселона" в большинстве не сумела одолеть одного из лидеров Ла Лиги

"Блаугранас" продолжают находиться вне зоны Лиги чемпионов.

"Барселона" в рамках перенесенного поединка четвертого тура Чемпионата Испании расписала ничью на выезде против "Севильи" со счетом 1:1 .

Отметим, что оба гола были забиты в первой половине противостояния. На 32 минуте вперед вышли хозяева, отличился экс-игрок харьковского "Металлиста" – Алехандро Гомес.

Впрочем, уйти на перерыв, ведя в счете футболистам "нервионцев" не судилось, ведь на последней минуте основного времени первого тайма каталонцам удалось восстановить паритет – забил центральный защитник Рональд Араухо.

Во втором тайме "Севилья" осталась в меньшинстве — французский защитник Жюль Кюнде получил прямую красную карточку за неспортивного поведения. Футболист бросил мяч в игрока соперника – Жорди Альбу.

Just like that my Kounde agenda has been dropped! pic.twitter.com/p2lpXyzFNk — Donny (@Mufc__34) December 21, 2021

Имея численное преимущество, "Барселона" до конца игры все же не смогла им воспользоваться. "Блаугранас" значительно чаще били по воротам оппонента, имели преимущество во владении мячом, однако никакого результата это не принесло.

Таким образом, не сумев победить "Севилью", команда Хави потеряла возможность вплотную приблизиться к зоне Лиги чемпионов. В активе "блаугранас" 28 очков, а отставание от четвертой позиции составляет два балла. Сама "Барселона" идет седьмой. Что касается "Севильи", то они набрали 38 пунктов и остались на втором месте. Лидер, которым является мадридский "Реал", имеет 43 пункта.

В следующем, 19 туре, "Барселона" померяется силами на выезде с "Мальоркой" (2 января);

"Севилья" приедет в гости к "Кадису" (3 января).

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