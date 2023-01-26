"Барселона" в большинстве одолела "Реал Сосьедад" и вышла в полуфинал Кубка Испании (видео)

Больше тайма баски были вынуждены играть в меньшинстве.

"Барселона" на собственном стадионе обыграла "Реал Сосьедад" в матче 1/4 финала Кубка Испании – 1:0 .

Ключевой эпизод в этом поединке случился в конце первого тайма. На 40-й минуте за грубый фол прямую красную карточку получил полузащитник гостей Браис Мендес и оставил свою команду в меньшинстве.

После перерыва "сине-гранатовые" сумели воспользоваться численным большинством. На 52-й минуте Усман Дембеле после передачи Жюля Кунде забил гол, который в итоге стал победным.

Обзор матча

Кроме подопечных Хави Эрнандеса, в 1/2 финала Кубка Испании также вышла "Осасуна" благодаря победе над "Севильей" со счетом 2:1.

Еще два полуфиналиста турнира определятся в поединках "Валенсия" – "Атлетик" Бильбао и "Реал" Мадрид – "Атлетико", которые состоятся в четверг, 26 января.

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