"Барселона" в большинстве уничтожила "Реал Сосьедад" и вернулась на первое место в Ла Лиге (видео)

"Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 4:0 .

Уже на старте встречи гости остались в меньшинстве – на 17-й минуте прямую красную карточку получил защитник Ариц Элустондо.

Каталонский клуб воспользовался численным преимуществом еще до перерыва: на 25-й и 29-й минутах соответственно отличились Херард Мартин и Марк Касадо.

Во втором тайме "сине-гранатовые" довели дело до разгрома. На 56-й минуте точный удар нанес Рональд Араухо, а через четыре минуты окончательный счет игры установил Роберт Левандовски.

Обзор матча "Барселона" – "Реал Сосьедад"

После этой победы "Барселона" (57 очков) вернулась на первое место в Ла Лиге. Подопечные Ханси Флика теперь на один балл опережают "Атлетико" и имеют 3 пункта преимущества над мадридским "Реалом". Баски (34 очка) занимают 9-ю позицию.

В следующем туре "Барселона" 8 марта примет "Осасуну", а "Реал Сосьедад" днем позже дома сразится с "Севильей".

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