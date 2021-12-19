"Барселона" в драматической "перестрелке" вырвала победу над командой из нижней части Примеры (видео)

Подопечные Хави упустили преимущество в два мяча, но сумели избежать потери очков.
"Барселона" обыграла "Эльче" в результативном матче 18-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Камп Ноу" завершился победой "блаугранаса" со счетом 3:2.
В середине первого тайма Ферран Хутгла и Гави обеспечили каталонцам солидное преимущество, однако после перерыва гости в течение двух минут неожиданно отыгрались благодаря точным ударам Тете Моренте и Пере Мильи.
Выцарапать победу "сине-гранатовым" удалось за пять минут до конца основного времени. Мяч Нико Гонсалеса оказался решающим и принес подопечным Хави Эрнандеса три очка.
Видеообзор матча
- "Барселона" (27 очков) поднялась на седьмое место в таблице Ла Лиги. "Эльче" идет на 16-й позиции с 15 баллами в своем активе.
- 21 декабря "Барселона" на выезде сыграет с "Севильей" в перенесенном матче 4-го тура Примеры, а "Эльче" проведет следующий поединок уже после зимних каникул - 2 января дома против "Гранады".