"Барселона" в экстра-таймах одолела "Реал" и завоевала Кубок Испании (видео)

"Барселона" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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"Барселона" обыграла мадридский "Реал" в финальном матче Кубка Испании сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио де Ла Картуха" в Севилье завершился со счетом 3:2 по итогам экстра-таймов.

Первый тайм выиграли каталонцы - на 28-й минуте Педри с полукруга штрафной площадки пробил в дальнюю "девятку" после передачи Ламина Ямаля.

Во втором тайме мадридцы отыгрались – на 70-й минуте Килиан Мбаппе, который вышел на замену сразу после перерыва, забил прямым ударом со штрафного.

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Прошло еще семь минут и "сливочные" уже были впереди в счете – Орельен Чуамени ударом головой замкнул подачу Арды Гюлера с углового.

Однако на 84-й минуте "сине-гранатовые" восстановили паритет в матче – Ферран Торрес откликнулся на передачу на ход от Ямаля, обошел голкипера соперников и отправил мяч в пустые ворота.

В компенсированное ко второму тайму время "Барселона" была близка к тому, чтобы вырвать победу. Рефери назначил пенальти в ворота "Реала" за фол Рауля Асенсио против Рафиньи в штрафной мадридцев, но после просмотра видеоповтора (VAR) это решение было отменено.

Следовательно основное время матча закончилось вничью 2:2 и игра перешла в экстра-таймы. Там "блаугранас" забили победный мяч – Жюль Кунде на 116-й минуте издалека низом точно пробил в левый угол.

Украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Барселона" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Для "Барселоны" это 32-й в истории триумф в Кубке Короля. Каталонский клуб является абсолютным рекордсменом по этому показателю. Ближайшие преследователи "блаугранас" – "Атлетик" Бильбао (24), "Реал" Мадрид (20), "Атлетико" Мадрид (10) и "Валенсия" (8).

Ранее сообщалось, что перед Эль Классико в финале Кубка Испании разгорелся громкий скандал.