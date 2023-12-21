"Барселона" в голевой перестрелке вырвала победу над худшей командой Ла Лиги (видео)

"Барселона" на своем поле одолела "Альмерию" в матче 18-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 3:2 .

На 33-й минуте "сине-гранатовых" вывел вперед Рафинья. Однако еще до перерыва гости отыгрались – на 41-й минуте точный удар нанес Лео Баптистао.

Во втором тайме команда Хави снова повела в счете – на 60-й минуте отличился Серхи Роберто. Впрочем, "Альмерия" смогла во второй раз в этой встрече восстановить паритет – на 71-й минуте забил Эдгар Гонсалес.

Тем не менее, действующему чемпиону Испании удалось вырвать победу в конце матча. На 83-й минуте Серхи Роберто оформил дубль после паса Роберта Левандовского.

Обзор матча "Барселона" – "Альмерия"

После этой очень непростой победы "Барселона" (38 очков) занимает третье место в турнирной таблице Примеры – "блаугранас" на 4 балла отстают от мадридского "Реала" и на 6 пунктов от "Жироны", но лидеры чемпионата сыграли на матч меньше. "Альмерия" располагается на последней позиции в Ла Лиге, имея в своем активе всего 5 очков.

После рождественско-новогодней паузы "Барселона" 4 января на выезде встретится с "Лас-Пальмасом". В этот же день "Альмерия" в гостях сыграет против "Осасуны".

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