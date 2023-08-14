"Барселона" в матче с двумя удалениями сенсационно потеряла очки на старте Примеры (видео)

Красную карточку в поединке с "Хетафе" также получил наставник каталонцев Хави.

"Барселона" не сумела обыграть "Хетафе" в матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24. Встреча завершилась со счетом 0:0 .

Несмотря на отсутствие забитых мячей, поединок получился чрезвычайно напряженным и богатым борьбой и эмоциями. В конце первого тайма "сине-гранатовые" остались в меньшинстве – Рафинья получил прямую красную карточку за удар соперника локтем в лицо.

На 57-й минуте составы команды сравнялись – нападающий "Хетафе" Хайме Мата заработал второй "горчичник" и досрочно покинул поле.

Кроме двух полевых игроков, удален в этом матче также был главный тренер "блаугранас" Хави. На 70-й минуте испанец получил красную карточку за споры с арбитром.

Из-за пауз команды дополнительно сыграли 16 минут после 90 минут основного времени, однако определить победителя так и не сумели.

Обзор матча

Во втором туре Примеры "Барселона", которая в прошлом сезоне завоевала титул, 20 августа будет принимать "Кадис". В этот же день "Хетафе" на выезде сыграет против "Жироны" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Читайте также:

"Реал" с Луниным уверенной победой открыл новый сезон Ла Лиги (видео)

Фантастический дебют: Довбик забил после ассиста Цыганкова в матче Ла Лиги (видео)

"Челси" и "Ливерпуль" расписали ничью в центральном матче 1-го тура АПЛ – Мудрик вышел на замену (видео)