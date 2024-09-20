"Барселона" в меньшинстве сенсационно проиграла "Монако" на старте Лиги чемпионов (видео)

"Барселона" потерпела неожиданное поражение от "Монако" в выездном матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Луи II" в Монако завершился со счетом 2:1 .

Уже на 11-й минуте встречи каталонцы остались в меньшинстве – Эрик Гарсия получил прямую красную карточку и был удален с поля.

"Монегаски" воспользовались численным преимуществом на 16-й минуте, когда счет в игре открыл Магнес Аклиуш.

Подопечные Ханси Флика сравняли счет на 28-й минуте усилиями 17-летнего Ламина Ямаля, который забил свой дебютный гол в Лиге чемпионов.

Однако во втором тайме хозяева поля сумели дожать "блаугранас" и вырвать победу. На 71-й минуте Джордж Иленикена нанес решающий результативный удар.

Обзор матча "Монако" – "Барселона"

Во втором туре Лиги чемпионов подопечные Ади Хюттера 2 октября на выезде сразятся с загребским "Динамо". Днем ранее "Барселона" примет швейцарский "Янг Бойз".

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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