"Барселона" в меньшинстве удержала победу над "Валенсией" и укрепила лидерство в Ла Лиге (видео)

В первом тайме каталонцы не реализовали пенальти.

"Барселона" минимально обыграла "Валенсию" в домашнем матче 24-го тура испанской Ла Лиги – 1:0 .

Подопечные Хави быстро открыли счет в поединке – на 15-й минуте после голевого ассиста Серхио Бускетса отличился Рафинья.

В начале второго тайма "сине-гранатовые" имели отличную возможность для того, чтобы закрепить свое преимущество, но Ферран Торрес не реализовал пенальти.

А еще через четыре минуты "блаугранас" остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Рональд Араухо.

Однако воспользоваться удалением у соперника и спастись от поражения "летучие мыши" не сумели.

Обзор матча

"Барселона" (62 очка) продолжает лидировать в Примере. Отрыв каталонцев от мадридского "Реала" вырос до 10 баллов – "сливочные" 5 марта сыграют с "Бетисом". "Валенсия" (23 пункта) осталась на предпоследнем месте.

В следующем матче команда Хави 12 марта на выезде сыграет против "Атлетика" из Бильбао. Днем ранее "летучие мыши" примут "Осасуну".

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