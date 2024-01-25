"Барселона" в овертайме проиграла "Атлетику" и вылетела из Кубка Испании (видео)

Команда Хави неожиданно не смогла пробиться в полуфинал национального кубка.

"Барселона" уступила "Атлетику" Бильбао в четвертьфинальном матче Кубка Испании. Поединок на "Эстадио Сан-Мамес" в городе Бильбао завершился триумфом хозяев по итогам экстра-таймов – 4:2 .

Уже на первой минуте встречи Горка Гурусета вывел "басков" вперед. В середине первого тайма "сине-гранатовые" ответили своими двумя голами – на 26-й минуте отличился Роберт Левандовский, а спустя еще шесть минут забил Ламин Ямал.

В начале второго тайма "Атлетик" сравнял счет – на 49-й минуте точный удар нанес Оян Сансет.

До конца основного времени поединка команды больше не поражали ворота друг друга. Так что игра перешла в овертаймы, где "львам" удалось вырвать победу – на 105+2-й минуте Иньяки Уильямс вывел хозяев вперед, а на 120+1-й минуте Нико Уильямс поставил точку в этой игре, забив четвертый мяч в ворота каталонцев.

Обзор матча "Атлетик" – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом "Атлетик" вышел в полуфинал Кубка Испании, а "Барселона" прекратила борьбу в этом турнире.

Ранее в 1/2 финала Кубка Испании также пробились "Мальорка" и "Реал Сосьедад". Последний полуфиналист определится в матче "Атлетико" – "Севилья".

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