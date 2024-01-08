"Барселона" в результативном матче одолела клуб четвертого дивизиона в Кубке Испании (видео)

"Барселона" на выезде обыграла представителя четвертого по силе дивизиона страны "Барбастро" в матче 1/16 финала Кубка Испании. Поединок завершился со счетом 2:3 .

На 18-й минуте Фермин Лопес вывел "сине-гранатовых" вперед. После перерыва команда Хави увеличила свое преимущество – на 51-й минуте отличился Рафинья.

Хозяева смогли сократить отставание в счете на 60-й минуте, когда точный удар нанес Адрия Де Меса Гарридо.

В конце встречи "блаугранас" забили в третий раз – на 88-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти.

"Барбастро" удалось ответить – Марк Прат реализовал пенальти на 90+3-й минуте, однако отыграться хозяева поля не смогли.

Обзор матча "Барбастро" – "Барселона"

Следующий матч "Барселона" проведет 11 января против "Осасуны" в полуфинале Суперкубка Испании. В другом матче 1/2 финала Суперкубка Испании 10 января сойдутся мадридские "Реал" и "Атлетико".

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