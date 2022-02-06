"Барселона" в результативном матче победила "Атлетико" и обошла "матрасников" в Ла Лиге (видео)

"Барселона" в результативном матче победила "Атлетико" и обошла "матрасников" в Ла Лиге (видео)

Подопечные Хави Эрнандеса завершали встречу в меньшинстве.

"Барселона" оказалась сильнее мадридского "Атлетико" в матче 23-го тура испанской Ла Лиги. Центральный поединок тура на "Камп Ноу" завершился со счетом 4:2 .

На 8 минуте Янник Карраско вывел гостей вперед после передачи Луиса Суареса. Однако еще до перерыва каталонцы ответили голами Жорди Альбы, Гави и Рональда Араухо.

В начале второго тайма бразильский ветеран "сине-гранатовых" Дани Алвес довел дело до разгрома. Подопечные Диего Симеоне на 58-й минуте сократили отставание усилиями Луиса Суареса, поразившего ворота своего бывшего клуба.

На 69-й минуте Дани Алвес получил прямую красную карточку за грубый фол, однако до финального свистка у "матрасников" не хватило сил хотя бы на один гол.

Обзор матча

"Барселона" (38 очков) вышла на четвертое место, выбросив "Атлетико" из зоны Лиги чемпионов. У "матрасников" - 36 баллов и пятая ступенька Ла Лиги.

В следующем туре Примеры команду Хави Эрнандеса 13 февраля ждет каталонское дерби с "Эспаньолом", а подопечные Симеоне 12 февраля будут принимать "Хетафе".

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