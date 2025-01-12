"Барселона" в сверхрезультативной игре разнесла "Реал" и стала обладателем Суперкубка Испании (видео)

Команды забили семь голов на двоих.

"Барселона" завоевала Суперкубок Испании-2025. В финальном матче каталонцы в городе Джидда (Саудовская Аравия) разгромили мадридский "Реал" со счетом 2:5 .

"Сливочные" открыли счет уже на 5-й минуте встречи усилиями Килиана Мбаппе.

Однако еще до перерыва "сине-гранатовые" ответили 4 голами. Отличились Ламин Ямаль, Рафинья, Алехандро Бальде и Роберт Левандовски, который реализовал пенальти.

На старте второго тайма Рафинья оформил дубль и увеличил преимущество команды Ханси Флика до четырех мячей.

На 56-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве – голкипер команды Войцех Щенсный получил прямую красную карточку, сфолив за пределами штрафной площадки.

Через четыре минуты Родриго ударом со штрафного отквитал один гол для "Реала". Однако забить еще подопечным Карло Анчелотти, которые до финального свистка играли в большинстве, так и не удалось.

Украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Барселона"

Отметим, что в полуфинале Суперкубка Испании "сливочные" разбили "Мальорку" (3:0), а "сине-гранатовые" победили "Атлетик" Бильбао (2:0).

Напомним, в прошлом году обладателем Суперкубка Испании стал "Реал". Тогда мадридский клуб в финале с Луниным в воротах уничтожил "Барселону" (4:1).

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