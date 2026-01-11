- Дата публикации
"Барселона" в зрелищном Эль Классико одолела "Реал" и завоевала Суперкубок Испании
"Сине-гранатовые" в драматической "перестрелке" обыграли "сливочных", защитив звание действующего обладателя трофея.
"Барселона" стала обладателем Суперкубка Испании-2026 по футболу. В финальном матче турнира, который состоялся 11 января на стадионе "King Abdullah Sports City" в саудовском городе Джидда, каталонцы победили мадридский "Реал" со счетом 3:2.
На 36-й минуте счет в поединке открыла "Барселона" – гол забил Рафинья.
На 45+2-й минуте "Реал" отыгрался благодаря точному удару Винисиуса Жуниора.
На 45+4-й минуте "сине-гранатовые" во второй раз за матч вышли вперед – забитым мячом отличился Роберт Левандовски.
Однако на перерыв команды все равно отправились при равенстве в счете, потому что на 45+6-й минуте Гонсало Гарсия забил гол за "сливочных".
Во втором тайме напряженная борьба продолжилась и все же победителем из нее вышли подопечные Ханси Флика – на 73-й минуте Рафинья оформил дубль. Этот мяч стал решающим и принес "Барселоне" победу в матче.
Отметим, что на 90+1-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве – прямую красную карточку за грубый фол заработал Фрэнки де Йонг.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел Эль Классико на скамейке для запасных. Ворота "сливочных" защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Отметим, что в этом сезоне Лунин сыграл всего два матча за "Реал" – против "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов и с "Талаверой" в Кубке Испании, где впервые вышел на поле с капитанской повязкой "бланкос".
Обзор матча "Барселона" – "Реал" Мадрид
Таким образом, "Барселона" защитила звание действующего обладателя трофея. В прошлом году "блаугранас" в сверхрезультативном финале Суперкубка Испании разнесли "Реал" (5:2).
Для каталонского клуба это 16-й выигранный Суперкубок Испании, что является рекордом. Далее следует мадридский "Реал", который завоевывал этот трофей 13 раз.
Ранее сообщалось, что ПСЖ украинца Ильи Забарного в серии пенальти одолел "Марсель" и завоевал Суперкубок Франции.