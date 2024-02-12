"Барселона" в зрелищном матче с 6 голами не сумела обыграть одного из аутсайдеров Ла Лиги (видео)

"Барселона" на своем поле сыграла вничью с "Гранадой" в матче 24-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 3:3 .

На 14-й минуте встречи каталонцев вывел вперед 16-летний Ламин Ямал. В конце первого тайма гости ответили точным ударом Рикарда Санчеса.

Второй тайм оказался еще более богат голами. На 60-й минуте за "Гранаду" забил Факундо Пельистри, но подопечные Хави уже через три минуты отыгрались усилиями Роберта Левандовского.

Однако на 66-й минуте "блаугранас" пропустили в третий раз – точный удар нанес Игнаси Микель. Каталонский клуб все же смог избежать поражения – на 80-й минуте Ямал оформил дубль.

Обзор матча "Барселона" – "Гранада"

После этого матча "Барселона" (51 балл) занимает третье место в Ла Лиге. "Сине-гранатовые" на 5 очков отстают от "Жироны" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова и на 10 очков – от мадридского "Реала" украинского голкипера Андрея Лунина. "Гранада" (13 пунктов) идет на предпоследней, 19-й позиции.

В следующем туре "Барселона" 17 февраля на выезде сыграет против "Сельты", а "Гранада" днем позже примет "Альмерию".

Читайте также:

"Реал" с Луниным эффектно уничтожил "Жирону" Цыганкова и Довбика в битве лидеров Ла Лиги (видео)

Беллингем травмировался в матче с "Жироной" и не поможет "Реалу" на старте плей-офф Лиги чемпионов

"Не наша лига": тренер "Жироны" прокомментировал сокрушительное поражение от "Реала" в чемпионате Испании