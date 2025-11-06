"Барселона" в зрелищной "перестрелке" неожиданно потеряла очки в Лиге чемпионов

"Брюгге" – "Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Брюгге" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ян Брейдел" в городе Брюгге завершился со счетом 3:3 .

Уже на 6-й минуте встречи хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Николо Трезольди. Впрочем, уже через две минуты "сине-гранатовые" ответили голом Феррана Торреса.

На 17-й минуте бельгийский клуб во второй раз вышел вперед – отличился Карлос Форбс.

После перерыва подопечные Ханси Флика снова восстановили паритет в игре – гол на 61-й минуте забил Ламин Ямаль.

Но уже на 64-й минуте Форбс оформил дубль и "Брюгге" в третий раз за матч оказался в роли лидера.

Правда, избежать поражения каталонцам все же удалось – в этом им помог автогол Христоса Цолиса на 77-й минуте.

Обзор матча "Брюгге" – "Барселона"

После этой неожиданной ничьей "Барселона" (7 очков) занимает 11-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Брюгге" (4 балла) располагается на 22-й позиции.

В следующем туре Лиги чемпионов испанский клуб 25 ноября на выезде сыграет против "Челси", а бельгийская команда днем позже в гостях сразится со "Спортингом".

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.