"Барселона" выиграла центральный матч тура Ла Лиги и увеличила отрыв от "Реала" до 11 очков (видео)

Каталонцы в гостях справились с "Вильярреалом".
"Барселона" в центральном поединке 21-го тура испанской Ла Лиги на выезде минимально обыграла "Вильярреал" – 0:1.
Единственный гол в этом матче подопечные Хави забили в первом тайме. На 18-й минуте Педри точным ударом завершил атаку своей команды после передачи от Роберта Левандовски.
Обзор матча
Благодаря победе "Барселона" (56 очков) укрепила свое лидерство в Примере. "Сине-гранатовые" опережают ближайшего преследователя – мадридский "Реал" – уже на 11 баллов. Правда, "сливочные" имеют одну игру в запасе.
"Вильярреал" (31 пункт) остался на восьмом месте.
В следующем туре Ла Лиги каталонцы 19 февраля примут "Кадис", а перед этим "Барселона" 16 февраля на "Камп Ноу" сыграет первый матч плей-офф Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".
"Вильярреал" в следующем матче 18 февраля на выезде встретится с "Мальоркой" в рамках чемпионата Испании.
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