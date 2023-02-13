"Барселона" выиграла центральный матч тура Ла Лиги и увеличила отрыв от "Реала" до 11 очков (видео)

Каталонцы в гостях справились с "Вильярреалом".

"Барселона" в центральном поединке 21-го тура испанской Ла Лиги на выезде минимально обыграла "Вильярреал" – 0:1 .

Единственный гол в этом матче подопечные Хави забили в первом тайме. На 18-й минуте Педри точным ударом завершил атаку своей команды после передачи от Роберта Левандовски.

Обзор матча

Благодаря победе "Барселона" (56 очков) укрепила свое лидерство в Примере. "Сине-гранатовые" опережают ближайшего преследователя – мадридский "Реал" – уже на 11 баллов. Правда, "сливочные" имеют одну игру в запасе.

"Вильярреал" (31 пункт) остался на восьмом месте.

В следующем туре Ла Лиги каталонцы 19 февраля примут "Кадис", а перед этим "Барселона" 16 февраля на "Камп Ноу" сыграет первый матч плей-офф Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

"Вильярреал" в следующем матче 18 февраля на выезде встретится с "Мальоркой" в рамках чемпионата Испании.

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