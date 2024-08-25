"Барселона" вырвала победу над "Атлетиком" в тяжелом матче чемпионата Испании (видео)

"Сине-гранатовые" выиграли второй подряд поединок под руководством Ханси Флика.

"Барселона" на своем поле обыграла "Атлетик" Бильбао в матче 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 2:1 .

Каталонцы открыли счет в середине первого тайма – на 24-й минуте дебютный гол в этом сезоне забил 17-летний Ламин Ямаль.

Перед перерывом баски отыгрались – на 42-й минуте Оян Сансет реализовал пенальти за фол Пау Кубарси на Алехандро Беренгере.

Во втором тайме "сине-гранатовые" смогли вырвать победу. На 75-й минуте решающий гол забил Роберт Левандовски.

Обзор матча "Барселона" – "Атлетик" Бильбао

Это был второй официальный матч "Барселоны" под руководством Ханси Флика, который в конце мая заменил на посту главного тренера Хави Эрнандеса. В первом туре Примеры каталонцы обыграли "Валенсию".

"Барселона" с 6 очками после двух матчей занимает вторую строчку турнирной таблицы Ла Лиги. "Атлетик" Бильбао с одним зачетным баллом находится на 16-й позиции.

В третьем туре чемпионата Испании каталонцы 27 августа на выезде сыграют против "Райо Вальекано". Днем позже баски будут принимать "Валенсию".

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