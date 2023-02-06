"Барселона" за 20 минут разгромила "Севилью" и увеличила отрыв от "Реала" в Ла Лиге (видео)

Команда Хави уверенными шагами укрепляет свои шансы на завоевание чемпионского титула.

"Барселона" разгромила "Севилью" в центральном матче 20-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Камп Ноу" завершился со счетом 3:0 .

Все мячи "сине-гранатовые" забили после перерыва. На 58-й минуте каталонцев вывел вперед Жорди Альба. На 70-й минуте преимущество хозяев закрепил Гави, а еще через девять минут точку в матче поставил Рафинья.

Обзор матча

Таким образом, подопечные Хави воспользовались очередным подарком "Реала", который в этом туре сенсационно уступил "Мальорке".

"Барселона" (53 очка) возглавляет Примеру, увеличив отрыв от "Реала" уже до восьми баллов. "Севилья" занимает 16-е место, имея в своем активе 21 зачетный пункт.

В следующем туре "блаугранас" 12 февраля на выезде сыграют с "Вильярреалом", днем ранее андалусийцы примут "Мальорку".

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