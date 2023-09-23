"Барселона" за 8 минут оформила яркий камбэк и поднялась на первое место в Ла Лиге (видео)

"Сине-гранатовые" сумели выиграть поединок, в котором уступали со счетом 0:2.

"Барселона" одержала непростую победу над "Сельтой" в домашнем матче 6-го тура испанской Ла Лиги – 3:2 .

Первый тайм остался за гостями. На 19-й минуте точный удар нанес Йорген Странд Ларсен.

Во второй половине встречи каталонцы пропустили во второй раз – на 76-й минуте Анастасиос Дувикас укрепил преимущество гостей.

Однако подопечные Хави не сдались и смогли совершить зрелищный камбэк. Всего в течение восьми минут "сине-гранатовые" трижды поразили ворота соперника – дубль оформил Роберт Левандовский, а победный гол на 89-й минуте забил Жоау Канселу.

Обзор матча

"Барселона" (16 очков) вышла на первое место в Ла Лиге, обойдя по дополнительным показателям "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика. "Сельта" с 4 баллами находится на 17-й позиции.

В следующем туре "блаугранас" 26 сентября на выезде сыграют против "Мальорки", а "Сельта" 28 сентября будет принимать "Алавес".

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