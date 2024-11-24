"Барселона" за две минуты в меньшинстве упустила победу в матче чемпионата Испании (видео)

Каталонцы пропустили дважды в конце игры против "Сельты", что привело к потере очков.

"Барселона" на выезде сыграла вничью с "Сельтой" в поединке 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Балаидос" в городе Виго завершилась со счетом 2:2 .

"Сине-гранатовые" открыли счет на 15-й минуте матча – отличился Рафинья. Во втором тайме подопечные Ханси Флика удвоили свое преимущество – на 61-й минуте свой уже 15-й гол в нынешнем розыгрыше Примеры забил Роберт Левандовски – польский форвард лидирует в бомбардирской гонке, опережая ближайших преследователей на семь мячей.

Впрочем, в конце поединка у каталонцев возникли серьезные проблемы. На 82-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Марк Касадо.

Галисийцы быстро воспользовались численным большинством и спаслись от поражения. На 84-й минуте отставание сократил Альфонсо Гонсалес, а через две минуты Уго Альварес принес хозяевам поля ничью.

Обзор матча "Сельта" – "Барселона"

"Барселона" (34 очка) продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Испании. "Блаугранас" на 5 баллов опережают "Атлетико" и на 7 – мадридский "Реал", который имеет две игры в запасе. "Сельта" (18 очков) идет на 11-й позиции.

В следующем туре Примеры каталонский клуб 30 ноября примет "Лас-Пальмас", а "Сельта" в тот же день на выезде встретится с "Эспаньолом".

До этого "Барселона" во вторник, 26 ноября, проведет домашний поединок 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов против французского "Бреста".

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