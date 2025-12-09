"Барселона" за три минуты совершила камбэк и одолела "Айнтрахт" в Лиге чемпионов

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на своем поле обыграла "Айнтрахт" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 2:1 .

Немецкий клуб открыл счет на 21-й минуте встречи – голом отличился Ансгар Кнауфф. Это позволило франкфуртцам выиграть первый тайм.

Однако на старте второго тайма каталонцы совершили камбэк – дубль оформил Жюль Кунде, забив головой на 50-й и 53-й минутах. Ассистировали ему Маркус Решфорд и Ламин Ямаль.

Обзор матча "Барселона" – "Айнтрахт"

После этой победы "Барселона" (10 очков) занимает 14-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Айнтрахт" (4 балла) находится на 30-й позиции.

В следующем туре Лиги чемпионов испанский клуб на выезде встретится с пражской "Славией", а представитель Бундеслиги приедет в гости к "Карабаху". Оба матча состоятся 21 января.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.