"Барселона" заплатила "Атлетико" 15 млн евро за футболиста, переход которого так и не состоялся: как это произошло

"Барселона" заплатила "Атлетико" 15 млн евро за футболиста, переход которого так и не состоялся: как это произошло

Деньги обратно "блаугранас" так и не получили.

Испанская " Барселона " в очередной раз продемонстрировала, как можно тратить деньги зря.

Так, по информации Goal со ссылкой на радиостанцию RAC1, в 2019 году каталонцы планировали приобрести центрального защитника мадридского "Атлетико" — Хосе Хименеса. Ради перехода уругвайца, "блаугранас" даже уплатили "матрасникам" 15 млн евро в качестве гарантии. Впрочем, все произошло иначе.

Переход Хименеса в состав "Барселона" так и не состоялся, а деньги обратно каталонцы не получили. Причиной стала пандемия коронавируса и большие финансовые проблемы "блаугранас", которые не смогли позволить себе приобретение. Хименес должен обойтись каталонцам в 80 млн, а 15 из них клуб должен был выплатить в любом случае. Но в следующее трансферное окно "Барселона" уже не было денег на выкуп защитника "Атлетико". В 2020году бюджет каталонцев стремительно сдулся, и денег на уругвайца уже не нашлось.

Добавим, что в 2019 году "Барселона" интересовалась Маттиасом де Лигтом из "Ювентуса", тогда еще выступавшего за амстердамский "Аякс". Руководство каталонской команды отпугнула сумма трансфера, а еще большая комиссия – 80 миллионов евро за переход Де Лигта и еще 20 млн евро в карман агента нидерландца Мино Райоле.