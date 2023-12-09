Барселона – Жирона: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 16-го тура Ла Лиги

Команда Цыганкова и Довбика в каталонском дерби сойдется с действующим чемпионом Испании.

В воскресенье, 10 декабря, "Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграет против "Барселоны" в центральном поединке 16 тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Каталонское дерби состоится на арене "Эстадио Олимпико", где "сине-гранатовые" сейчас проводят свои домашние матчи. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После 15-ти туров "Жирона" (38 очков) сенсационно занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Мичела только по дополнительным показателям уступают лидеру – мадридскому "Реалу" украинского голкипера Андрея Лунина. "Барселона" (34 балла) идет на третьей позиции.

В прошлом туре команда Цыганкова и Довбика вырвала победу над "Валенсией" (2:1) украинского форварда Романа Яремчука, а подопечные Хави одолели мадридский "Атлетико" (1:0).

Где смотреть матч Барселона – Жирона

На территории Украины поединок 16-го тура Ла Лиги между "Барселоной" и "Жироной" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона – Жирона

Букмекеры явным фаворитом поединка считают "сине-гранатовых". Победа "Барселоны" оценивается коэффициентом 1,56. Ничья – 5,00. Выигрыш "Жироны" – 6,20.

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